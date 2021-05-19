У Раді зареєстрували закон про місцеве народовладдя – що він передбачає

19 травня у Верховній Раді зареєстрували законопроект Про місцевий референдум. Зробили це група народних обранців спільно з першим заступником голови парламенту Русланом Стефанчуком.
За словами Стефанчука, виникла нагальна потреба підготовки і проведення місцевого референдуму в Україні.
– Із часу втрати у 2012 році чинності закону Про всеукраїнський та місцеві референдуми в країні, інститут місцевого референдуму представлений фрагментарно, – згадується лише в окремих законодавчих актах, а щодо процедурних аспектів утворився правовий вакуум, – каже він.
Згідно із документом про народовладдя, предметом місцевого референдуму можуть бути питання:
- затвердження програми розвитку територіальної громади;
- дострокове припинення повноважень голови місцевої ради;
- інші питання, які стосуються територіальної громади та її керівників.
Водночас не можуть бути предметом місцевого референдуму:
- питання всеукраїнського народовладдя;
- питання, які суперечать положенням Конституції та законам;
- питання, які порушують або несуть загрозу державному суверенітету та територіальної цілісності України;
- питання, які стосуються зміни місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги.
На місцевий референдум може виноситися тільки одне питання.
Ініціювати його проведення можуть щонайменше 10% виборців певної територіальної громади.
Окрім того, місцевий референдум на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей можливо провести лише через три роки, з моменту їхнього повернення під контроль України.
Зеленський підписав закон про референдум
8 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум.
Згідно з документом, народ має право самостійно та без участі політиків вирішувати державні питання та брати участь в управлінні країною.
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