У Раді зареєстрували закон про місцеве народовладдя – що він передбачає

затвердження програми розвитку територіальної громади;

дострокове припинення повноважень голови місцевої ради;

інші питання, які стосуються територіальної громади та її керівників.

Водночас не можуть бути предметом місцевого референдуму:

питання всеукраїнського народовладдя;

питання, які суперечать положенням Конституції та законам;

питання, які порушують або несуть загрозу державному суверенітету та територіальної цілісності України;

питання, які стосуються зміни місцевих бюджетів, тарифів на житлово-комунальні послуги.

На місцевий референдум може виноситися тільки одне питання.

Ініціювати його проведення можуть щонайменше 10% виборців певної територіальної громади.

Окрім того, місцевий референдум на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей можливо провести лише через три роки, з моменту їхнього повернення під контроль України.

Зеленський підписав закон про референдум

8 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про всеукраїнський референдум.

Згідно з документом, народ має право самостійно та без участі політиків вирішувати державні питання та брати участь в управлінні країною.

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