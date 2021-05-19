Громадян України, котрі виявили бажання залишити сектор Гази, евакуюють упродовж 48 годин.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час засідання Кабміну.

Також він зазначив, що Україна домовилася про зелений коридор для вивезення своїх громадян через Єгипет, додавши, що через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та палестинцями існує реальна загроза життю та здоров’ю наших співвітчизників.

— Із 1 600 громадян 127 вже виявили бажання повернутися на батьківщину. Також звернулися громадяни Молдови, Білорусі та двох країн-членів ЄС. Посольство України в Ізраїлі склало списки зацікавлених в евакуації. Ми вже домовилися з владою Ізраїлю і Палестинської автономії про зелений коридор для евакуації, вже відпрацювали організаційні питання з владою Єгипту, і наразі на виконання доручення президента України ухвалено рішення про здійснення такої евакуації в найкоротші терміни шляхом вивезення наших громадян з території сектора Гази на територію Єгипту і організації відповідного авіарейсу за рахунок коштів резервного фонду бюджету України, – зазначив Кулеба.

Він додав, що наших громадян вивезуть з сектору Гази до Єгипту, а потім буде організовано авіарейс. Евакуація відбудеться впродовж 48 годин.

18 травня президент України Володимир Зеленський доручив допомогти громадянам країни з евакуацією з сектора Гази. Відповідне розпорядження було адресовано Міністерству закордонних справ України.