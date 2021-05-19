Укрпошта відключає термінали сторонніх банків у своїх відділеннях – Смілянський

З 19 травня Укрпошта відключить усі термінали сторонніх банків у своїх відділеннях. Тепер у них стоятимуть тільки власні термінали.

Там, де їх поки немає, можна буде отримати послуги через готівкові кошти. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Таке рішення він пояснив тим, що Пенсійний фонд та управління соцзахисту примусово переводять пенсіонерів на обслуговування у банках.

– Ми створюємо гарячу лінію (044) 354-52-73 або pv@ukrposhta.ua для клієнтів, яких примушують відкривати банківські рахунки, і після збору інформації подаватимемо колективний позов проти посадових осіб, які порушують Конституцію та Кримінальний кодекс України. Всі, кого примушують перейти на банк для отримання пенсій та субсидій, можуть звернутися за цим телефоном або e-mail, – написав Смілянський у Facebook.

Разом з тим, Ігор Смілянський додав, що вважає примусове переведення пенсіонерів на обслуговування у банках порушенням ст. 46 Конституції України та ст. 355 Кримінального кодексу.

– Громадяни мають право на соціальний захист у старості та інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків, зокрема громадян (ст. 46 Конституції України). Отже, власниками пенсійних коштів є, зокрема, громадяни, і будь-які дії, спрямовані на примушення або обмеження, пов’язані з отриманням пенсійних виплат, є злочином (ст. 355 Кримінального кодексу), – додав він.

Переведення пенсій на картки

1 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка передбачає, що з 1 вересня українські пенсіонери отримуватимуть пенсії на банківську карту, а не через Укрпошту.

Пенсіонери, які ще не обрали собі банк, зможуть це зробити до 1 вересня 2021 року. Водночас пізніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що українських пенсіонерів не зобов’язуватимуть отримувати пенсію на картку.

За його словами, перехід відбуватиметься поступово.

Фото: Укрпошта