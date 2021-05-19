Уряд припиняє регулювання ціни на газ для теплокомуненерго – Шмигаль

Із 20 травня 2021 року уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго. Також він не зобов’язуватиме Нафтогаз продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

– Це ще один важливий крок до створення повноцінного ринку газу, – наголосив прем’єр.

За його словами, цей крок дасть можливість місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду.

– Неефективність менеджерів комунальних підприємств більше не буде покриватися фіксованою ціною на газ, – додав Шмигаль.

Починаючи із 20 травня усі ТКЕ, більшість з яких належить місцевій владі, укладатимуть контракти із газопостачальними компаніями самостійно.

Окрім того, Шмигаль доручив Мінрегіону та Міненергетики протягом трьох тижнів виконати всі положення меморандуму між урядом та головами міст України.

Як наголосив прем’єр, міністерства мають надати пропозиції щодо законопроекту про погашення заборгованості за різницю в тарифах перед ТКЕ.

Ціна на газ

Збільшення видобутку газу в Україні є однією з умов зниження ціни на газ.

Тому компанія Укргазвидобування повинна більше видобувати і, відповідно, більше давати цей ресурс на ринок на прозорих і рівних умовах для всіх.

Таку думку висловив екс-очільник компанії Нафтогаз Юрій Вітренко.