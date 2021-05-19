19 травня 2021 року Верховна Рада України проведе пленарне засідання, під час якого розгляне у першому та другому читанні низку законопроектів.

На порядку денному для розгляду у першому читанні – проекти законів щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор, про захист прав споживачів щодо гарантійних зобов’язань в електронному вигляді та про захист медичних працівників, які постраждали від коронавірусу.

Також вони розглянуть внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин, а також документ про дерадянізацію законодавства України.

У другому читанні нардепи проголосують за законопроекти щодо ввезення пестицидів на митну територію країни та щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Також у документі зазначено питання ратифікації, зокрема проект про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів.

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Засідання Верховної Ради

Протягом тижня з 18 до 21 травня 2021 року Верховна Рада України проведе низку пленарних засідань.

На них парламентарі проголосують за законопроекти. У вівторок, 18 травня, нардепи вже вирішили кадрові питання та звільнили кількох міністрів уряду.

Детальніше про засідання Верховної Ради України читайте на Фактах ICTV.