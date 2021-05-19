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Факти / Україна / Політика
Людмила Грубник |

Засідання Верховної Ради 19 травня: онлайн-трансляція

Верховная Рада

19 травня 2021 року відбудеться засідання Верховної Ради України. Воно традиційно розпочнеться о 10.00.

На порядок денний депутати винесли понад 100 питань для розгляду у першому та другому читанні.

У першому читанні вони розглянуть документи щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку і задоволення вимог кредиторів цих банків та щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості.

Також у плані – законопроект про антидопінгову діяльність у спорті та щодо посилення захисту прав працівників.

У другому читанні народні депутати розглядатимуть документи щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном, а також щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права.

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Засідання Верховної Ради

Під час засідання 18 травня 2021 року Верховна Рада України розглянула низку кадрових питань.

Зокрема, нардепи звільнили очільника МОЗ Максима Степанова.

Детальніше про засідання Верховної Ради України читайте на Фактах ICTV.

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