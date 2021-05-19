Зеленський дасть прес-конференцію на ДП Антонов – коли і де дивитися трансляцію

В четвер, 20 травня, у Києві пройде прес-конференція президента Володимира Зеленського. Подія відбудеться на ДП Антонов.

Початок прес-конференції заплановано на 12.00. Державне підприємство Антонов знаходиться за адресою вул. Академіка Туполєва, 1.

Пряму трансляцію прес-конференції Володимира Зеленського можна буде подивитися на Facebook-сторінці президента, а також на YouTube-каналі Фактів ICTV.

– Це буде досить великий і докладну розмову, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського, – розповіли журналістам в Офісі президента.

За словами радника керівника ОП Михайла Подоляка, на прес-конференції президент обговорить з журналістами ключові напрямки роботи і рішення, заплановані на третій рік каденції Володимира Зеленського.

Наразі триває акредитація журналістів на захід. Офіс президента опрацьовують деталі, формат і можливі обмеження, пов’язані з Covid-19.