На честь Дня вишиванки президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена Зеленська поділилися святковими фотографіями.

На знімку Володимир Зеленський постав у вишиванці з вишитим коміром. Перша леді України одягла сорочку з квадратним декольте та бордову спідницю.

– Наша гордість, наш символ і скарб. З Днем вишиванки, – написав президент у Instagram.

Олена Зеленська зауважила, що вишиванка з квадратним вирізом і чорно-червоним орнаментом характерна для Дніпропетровщини, де народилася вона та її бабуся Шура.

Символіка українських вишиванок

У свято вишиванки багато людей одягають сорочки або сукні, прикрашені орнаментом або квітами.

Створюючи власноруч вишиванку або купуючи її, деякі ретельно підбирають орнаменти й кольори, адже візерунки можуть носити в собі глибокий сенс. Що означає символіка українських вишиванок – читайте на Фактах ICTV.