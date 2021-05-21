Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно з правоохоронцями вилучили понад $3,2 млн готівкових коштів під час обшуків у “злодіїв у законі” Умки та Лаші Свана.

Окрім валюти, правоохоронці вилучили коштовні транспортні засоби, холодну та вогнепальну зброю з набоями, а також понад 60 одиниць ювелірних виробів.

Двох найвпливовіших в Україні “злодіїв у законі” затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Їх підозрюють у діяльності з утворення злочинних угруповань, підбуренні до вчинення нових злочинів, що створювало додаткові загрози для безпеки громадян (ст. 255-1 КК України). Поліції вдалося встановити всі сфери діяльності чоловіків та їхні зв’язки.

У разі доведення вини, “злодіям у законі” може загрожувати до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Рада нацбезпеки і оборони запровадила санкції проти 557 “злодіїв у законі” та 111 іноземців, які є кримінальними авторитетами.

Їм заборонять в’їжджати на територію України, відмовлять у наданні візи, посвідки на тимчасове або постійне проживання. Крім того, йдеться про блокування їхніх активів.

Детальніше про санкції проти кримінальних авторитетів читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України