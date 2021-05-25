Обстріли на Донбасі: окупанти пустили дві ракети у селищі Північне

24 травня окупанти обстріляли селище міського типу Північне. Так, бойовики пустили дві ракети з протитанкового ракетного комплексу Фагот. Постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.
За інформацією Десятої гірсько-штурмової бригади, о 18.25 тиху ідилію містечка грубо та невідворотньо порушило два потужних вибухи.
– Із терикону шахти 6/7 в Горлівці, який перетворили в військову споруду російсько-окупаційні війська, божевільний розрахунок ПТРК Фагот пустив дві ракети, – повідомляють військовослужбовці.
Зокрема, перша ракета влучила на територію гаражного кооперативу, а інша – на одну із вулиць, поруч із будинком.
Внаслідок обстрілу пошкоджена одна із приватних територій. Зокрема, виявили вибиті шибки, побитий паркан та двері гаражу.
Обстріли на Донбасі
У районі проведення ООС протягом минулої доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.
Так, унаслідок обстрілу позицій українських захисників один воїн дістав осколкове поранення. Стан його здоров’я – задовільний.
Зокрема, бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Новгородського, Гранітного та Світлодарська.
Детальніше про ситуацію на Донбасі – читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Десята гірсько-штурмова бригада
Фото: Десята гірсько-штурмова бригада