PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Анастасія Рогожінська |

Окупанти пустили дві ракети у селищі Північне на Донеччині

Обстріли на Донбасі в смт. Північне

24 травня окупанти обстріляли селище міського типу Північне. Так, бойовики пустили дві ракети з протитанкового ракетного комплексу Фагот. Постраждалих внаслідок ворожого обстрілу немає.

За інформацією Десятої гірсько-штурмової бригади, о 18.25 тиху ідилію містечка грубо та невідворотньо порушило два потужних вибухи.

– Із терикону шахти 6/7 в Горлівці, який перетворили в військову споруду російсько-окупаційні війська, божевільний розрахунок ПТРК Фагот пустив дві ракети, – повідомляють військовослужбовці.

Зокрема, перша ракета влучила на територію гаражного кооперативу, а інша – на одну із вулиць, поруч із будинком.

  • Обстріли на Донбасі: окупанти пустили дві ракети у селищі Північне
  • Обстріли на Донбасі: окупанти пустили дві ракети у селищі Північне
  • Обстріли на Донбасі: окупанти пустили дві ракети у селищі Північне
  • Обстріли на Донбасі: окупанти пустили дві ракети у селищі Північне
  • Обстріли на Донбасі: окупанти пустили дві ракети у селищі Північне
  • Обстріли на Донбасі: окупанти пустили дві ракети у селищі Північне
  • Обстріли на Донбасі: окупанти пустили дві ракети у селищі Північне
  • Обстріли на Донбасі: окупанти пустили дві ракети у селищі Північне
  • Обстріли на Донбасі: окупанти пустили дві ракети у селищі Північне
  • Обстріли на Донбасі: окупанти пустили дві ракети у селищі Північне
Окупанти пустили дві ракети у селищі Північне на Донеччині / 5 фотографий

Внаслідок обстрілу пошкоджена одна із приватних територій. Зокрема, виявили вибиті шибки, побитий паркан та двері гаражу.

Читайте
На Донбасі поранено трьох українських військових

Обстріли на Донбасі

У районі проведення ООС протягом минулої доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню.

Так, унаслідок обстрілу позицій українських захисників один воїн дістав осколкове поранення. Стан його здоров’я – задовільний.

Зокрема, бойовики відкривали вогонь поблизу Авдіївки, Новгородського, Гранітного та Світлодарська.

Детальніше про ситуацію на Донбасі – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Десята гірсько-штурмова бригада
Фото: Десята гірсько-штурмова бригада

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка