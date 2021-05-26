Погода на 26 травня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 26 травня в Україні буде спекотною, в деяких областях очікуються короткочасні дощі з грозами.

Вітер переважно південно-західний, його швидкість досягне 7-12 м/с.

Детальніше про погоду в Україні 26 травня – у матеріалі Фактів ICTV.

На Сході в усіх областях спека і сонце: нічна температура до 12°, вдень до 26°.

На Заході тепло, на Івано-Франківщині та Буковині очікуються дощі: денна температура становитиме до 22°, вночі до 11°.

На Півдні традиційно найспекотніше: синоптики прогнозують, що вдень термометри покажуть до 27°, вночі до 14°.

На Півночі переважно сонце, дощитиме на Чернігівщині, Житомирщині і Київщині: вдень подекуди до 22°, вночі до 12°.

У Центрі сонячно і без опадів: вночі до 12°, вдень до 25°.

У Києві синоптики прогнозують дощі з грозами: до 22° вдень, ввечері стовпчик термометра знизиться до 12°.

Погода в травні

Згідно з прогнозами синоптиків, погода в травні в Україні буде очікувано теплою.

Середня місячна температура прогнозується на рівні +15-18°, у горах – +11-13°.

Ці показники на 1-1,5° вищі за середні багаторічні значення.