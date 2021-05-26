Українська правда змінила власника

Редактор-засновник інтернет-видання Українська правда Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала оголосили про угоду, за умовами якої 100% корпоративних прав на видання Українська правда та всі його активи переходять до групи Dragon Capital.

Олена Притула та Томаш Фіала домовились про те, що політика редакції Української правди, а також стиль та підхід роботи не мінятимуть.

Головний редактор видання Севгіль Мусаєва продовжить працювати в тому ж форматі, що і раніше, в тісній співпраці з Оленою Притулою, яка й надалі виконуватиме обов’язки редактора-засновника.

– Ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП за аналогією з проектом НВ. Раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті Української правди, – сказав Томаш Фіала. – 21 рік існування Української правди для нашої команди на першому місці були інтереси читача та українського суспільства. Цей принцип є для нас непорушним і найголовнішим, ми й надалі будемо дотримуватися його в нашій роботі. Редакційна угода із новим власником УП закріплює це на папері – заявила Севгіль Мусаєва.

Dragon Capital і свобода слова в Україні

Компанія Dragon Capital є найбільшою інвестиційною компанією України, що надає інвестиційно-банківські і брокерські послуги для корпоративних і приватних клієнтів.

У 2007-2017 роках міноритарним пакетом Dragon Capital володів Goldman Sachs, один з найбільших світових банків.

Для компанії інвестиція у видання Українська правда – це ще один крок до підтримки вільних медіа та свободи слова в країні. У Dragon Capital вірять у великі перспективи цифрових медіа як успішного бізнесу, популярність яких зростатиме протягом наступних років.

Dragon Capital має багатий досвід, що накопичувався в процесі інвестицій у цифрові медіа та інші суміжні галузі.

Додаткові інвестиції у продукт та інфраструктуру Української правди допоможуть виданню стати ще більш цікавим для читача й зміцнити його лідерські позиції на ринку.

Редакція НВ, іншого медіа-проєкту групи компаній Dragon Capital, продовжить свою роботу у звичному режимі, який ніяким чином не буде впливати на роботу редакції УП, повідомляють у виданні.

Раніше Фіала повідомляв, що у інвесторів виникає скепсис щодо подальшого потенціалу України рухатися в напрямку встановлення верховенства права, що вкрай важливо для залучення інвестицій в країну.

Джерело: Dragon Capital, Українська правда