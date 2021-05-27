Військові, танки і ракетні системи: РФ досі утримує свої сили на кордоні і в Криму

Уздовж українського кордону та в тимчасово окупованому Криму досі перебувають до 100 тис. російських військовослужбовців.

Такі цифри озвучив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ.

– Росія відвела лише невеличку частину своїх сил, розміщених біля кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях. Уздовж кордону та в Криму перебувають до 100 тис. військовослужбовців РФ, до 1,3 тис. танків, до 3,7 тис. броньованих машин, до 1,3 тис. артилерійських систем і до 380 ракетних систем, – розповів він.

Також Євген Цимбалюк наголосив, що нарощування Росією військ біля українського кордону свідчить про незмінний намір РФ підживлювати далі розпочатий нею збройний конфлікт з Україною.

Російські війська на кордоні

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявляв, що Росія продовжує утримувати близько 80 тис. особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля різних ділянок кордону з Україною.

Крім того, за його словами, в Азово-Чорноморському регіоні все ще залишаються кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії.