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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Піднявся на 52 сходинки за рік: Київ увійшов до топ-100 найкращих міст світу

Київ

Київ вперше потрапив до рейтингу 100 найкращих міст світу. Столиця України посіла 87 місце, випередивши австралійський Перт, німецький Ганновер, білоруський Мінськ та угорський Будапешт. Рейтинг склала міжнародна компанія Resonance.

У першу п’ятірку потрапили Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва та Токіо. Укладачі рейтингу зазначили, що Києву вдалося потрапити у топ-100 завдяки унікальним пам’яткам архітектури, зокрема Києво-Печерській Лаврі, Софіївському та Володимирському соборах, Михайлівському Золотоверхому монастирю.

Під час укладання рейтингу враховувалися такі критерії, як розвиток бізнесу та інфраструктури, доступність громадського транспорту, безпечність, наявність культурних закладів. У 2020 році Києву дісталася 139 сходинка рейтингу.

Київ вперше увійшов до 100 найкращих міст світу

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Ремонт Хрещатику у Києві

Головну вулицю Києва планують капітально оновити та відремонтувати. Зокрема у планах – заміна тротуарної плитки на Хрещатику, ремонт у підземних переходах, заміна освітлення, а також озеленення.

Детальніше про ремонт Хрещатику читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: bestcities.org

Фото: Depositphotos

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