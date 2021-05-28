Погода в Україні 29 травня буде дощовою та з грозами, а тепло піде на спад. Також доволі прохолодно буде вночі у більшості областей.

Найхолодніше буде на Заході, де синоптики прогнозують від +15 до +19 градусів вдень, а вночі температура опуститься до +7.

На Півночі стовпчик термометра підніметься до +21 вдень, а вночі опуститься до +12.

Грози та шквали прогнозують і на Півдні України із середньою температурою від +20 до +24 градусів вдень, а вночі вона опуститься до +13. Дощитиме і в центральній частині України: вдень до +25 та вночі до +16.

На Сході теж очікуються дощі з грозами. Вдень стовпчик термометра підніметься до +28, а вночі опуститься до +13.

Прогноз ООН

Всесвітня метеорологічна організація (WMO) ООН прогнозує рекордно теплий рік з імовірністю 90% у п’ятирічний термін.

У найспекотніший рік температура з 40% ймовірністю може перевищити доіндустріальний рівень на 1,5 градуси.

Наразі найспекотнішим роком вважають 2016 рік, однак до 2025-го ситуація може докорінно змінитись.