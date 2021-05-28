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Факти / Україна
Наташа Тарчевська |

Україна закриє повітряний простір для зареєстрованих в Білорусі літаків

літак

Зареєстровані в Білорусі повітряні судна буде позбавлено права на користування повітряним простором України.

Така заборона почне діяти вже з 00.00 суботи, 29 травня.

Виконання цього доручення уряд поклав на Мінінфраструктури та Украерорух.

– Обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для забезпечення безпеки авіації та пасажирів, – підкреслив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Наразі Кабмін напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути, розраховуючи на підтримку міжнародних партнерів.

Україна закриє повітряний простір для зареєстрованих в Білорусі літаків

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Закриття авіасполучення з Білоруссю

Починаючи з 26 травня, Україна закрила авіасполучення з Білоруссю.

Українським авіакомпаніям і літакам також заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.

Обмеження на польоти в білоруському повітряному просторі також ввели в Євросоюзі.

Причиною стало скандальне затримання в аеропорту Мінська опозиційного активіста Романа Протасевича.

Джерело: Міністерство інфраструктури України

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