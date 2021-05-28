Як працюють і скільки отримують охоронці перших осіб держави – історія Максима Романчука

Перші особи держави завжди перебувають під пильною охороною. Тому поруч з ними нерідко точно можна помітити людину у темних окулярах, яка відповідає за їхню безпеку.

Як захищають президентів під час нападу, скільки заробляє тілоохоронець перших осіб держави, також про інші нюанси роботи – читайте в ексклюзивному інтерв’ю Максима Романчука проекту Оксиген і журналісту Фактів тижня Артему Кулі.

Максим Романчук свого часу був охоронцем трьох попередніх президентів України: Віктора Ющенка, Віктора Януковича і Петра Порошенка, а наразі охороняє голову Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Секрети костюма, чорна папка і парасолька

Максим Романчук розповідає, що розмір піджака в охоронця завжди трішки більший, ніж самого костюма, оскільки під ним є полімерний бронежилет другого захисту вагою приблизно 2 кг, який захищає від кулі пістолета і ножа.

Деякі особливості має і краватка, на якій роблять надріз позаду або на липучці. У такий спосіб охоронців убезпечують від травмування, якщо їх схоплять за краватку.

Ще один невід’ємний атрибут охоронця – навушник, за допомогою якого вся зміна, яка задіяна в роботі, отримує інформацію. Але повідомлення передають з використанням кодової таблиці, щоб усунути можливість стороннього втручання.

Бронепапка – ще одна річ, без якої не обходяться охоронці. Всередині неї є металеві або зараз використовують керамічні пластини, які гарантують в закритому вигляді безпеку від майже всіх видів нарізної автоматичної зброї. Вона завжди знаходиться ближче до людини, яку охоронять, щоб у разі необхідності папкою можна було її накрити.

Ще одним цікавим елементом є парасолька, яка можна помітити навіть, коли немає дощу. Найефективнішою вона вважається, коли потрібно захистити особу від снайпера на великій відстані. Крім того, у таких парасольок є карбоновий посилювач, яким можна завдати удару.

Зарплата тілоохоронця

Середня заробітна плата у співробітника державної охорони стартує від 15-16 тис. грн і вище. Заробити $100 він може приблизно за дві-три доби.

Найгірший випадок для охоронця

За словами Максима Романчука, найгірше – це коли ти не здатний захистити людину, яку охороняєш, врятувати їй, а після цього і собі життя.

– Результат наших дій – це коли людина, яку ти охороняєш, у безпеці, а ми здорові і виконуємо свої обов’язки. Ось це наш показник. З часом відмирає інстинкт самозбереження, бо своє життя ти повинен віддати за когось. І це повинно стати твоїм правилом життя, – ділиться охоронець.

Водночас він переконаний, що головне на роботі – це драйв, наявність несподіваних ситуацій, вирішення якихось завдань і постійний рух і адаптація до змін.

Сьогодні Максим Романчук вже досяг того рівня, коли сам навчає своїй професії. І його головне завдання як інструктора не тільки навчити захищати та стріляти, а й навчити думати. Адже професійний тілоохоронець – це не лише сила, а ще й аналітика.

Проект Оксиген

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Автор: Артем Куля