У США помер почесний консул України Богдан Федорак

Богдан Федорак, який з 2001 року був почесним консулом України у США, помер у Детройті.

Про причини його смерті не повідомляють.

– З глибоким сумом сприйняли звістку, что відійшов у вічність Почесний консул України у м. Детройт Богдан Федорак. Висловлюємо наші співчуття родіні, друзям та близьким пана Богдана, – йдеться в повідомленні посольства України у США.

Пам’ятаємо його як громадського діяча, президента Крайового виконавчого комітету Українського конгресового комітету Америки, президента Українського Культурного центру” Уоррен “штату Мічиган, віце-президента Української-Американського Фонду Свободи, – заявили в посольстві України в США. Читайте На борту корабля, який прямував до Панами, помер 38-річний капітан з України

У Таїланді помер Посол України Андрій Бешта. Він працював у Таїланді, а з 2017 року – в Лаосі за сумісництвом. Також відомо, що Андрій Бешта вручав вірчі грамоти президенту М’янми.