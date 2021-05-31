У перший день літа, 1 червня, на Сході, у Центрі й на Півдні синоптики прогнозують дощі з грозами. Оминуть опади Північ і Захід країни.

Вітер буде північно-східним, його швидкість сягатиме 7-12 м/с вдень і вночі.

Жителям східних областей 1 червня слід готуватися до грозових дощів протягом доби. Удень температура повітря буде до +19°, уночі – до +12°.

Знадобляться парасольки й жителям центральних областей. Там буде дещо прохолодніше – до +16° вдень і до + 11° вночі.

Дощі з грозами прокотяться і на Півдні. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +18°, вночі – до +14°.

На Півночі опадів не очікується. Денна температура становитиме +16°, нічна – +7°.

На Заході буде хмарно. Удень термометри покажуть до +15° вдень, вночі – до +7°.

У Києві також дощів не передбачається. Удень температура повітря в столиці становитиме +15°, вночі – +6°.

Погода в Україні на тиждень

Погода в Україні до 4 червня 2021 року буде досить нестабільною – на зміну грозовим дням приходитимуть сонячні.

Також синоптики припускають, що температура повітря найближчими днями значно підвищиться.

Ознайомитися з детальним прогнозом в Україні на тиждень можна в матеріалі Фактів ICTV.