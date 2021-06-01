Рада відтермінувала мито на ввезення іноземних літаків українськими компаніями до 2024 року

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо подовження звільнення авіакомпаній від оподаткування митними платежами за ввезення іноземних літаків. Діятиме цей документ до 31 грудня 2024 року.

Відповідний проект закону №5301 підтримали 292 нардепи.

Перехідний період щодо переходу авіакомпаній на українські літаки пов’язаний з невиконанням затверджених у Стратегії 2016 року термінів.

Внаслідок цього народні обранці вирішили продовжити звільнення від оподаткування митними платежами літаки масою порожнього обладнаного апарата понад 10 тис. кг, але не більше 30 тис. кг та максимальною пасажиромісткістю від 44 до 110 місць. Таке рішення діятиме до 31 грудня 2024 року.

Також Кабміну доручили передбачити під час складання держбюджету на 2022 рік фінансування Державної цільової науково-технічної програми розвитку авіаційної промисловості на 2021-2030 роки.

Обсягів має вистачити для відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків в Україні, освоєння виробництва вертольотів, створення умов для збереження частки ринку авіаперевезень для вітчизняних виробників.

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Авіарозвиток в Україні

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні має прискоритись процес створення національного авіаперевізника.

За його словами, внутрішній авіаперевізник має закуповувати українські літаки.

На думку Шмигаля, національна авіакомпанія сприятиме розвитку авіабудування та здешевленню квитків на внутрішні рейси.