В Україні можуть з’явитися слідчі підрозділи для розслідування злочинів за участю дітей. Про це 1 червня повідомив Гюндуз Мамедов – заступник генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Мамедов заявив, що слідчі враховуватимуть особливості роботи з дітьми у конфлікті з жертвами злочину та законом. Створення нового органу планують спільно з очільником Національної поліції України Ігорем Клименком.

Плануємо з керівником @NPU_GOV_UA Ігорем Клименком створити слідчі підрозділи з розслідування злочинів за участі дітей. На практиці буде спецслідство, що врахує особливості роботи з дітьми у конфлікті з законом і жертвами. Це наступний етап до створення системи ювенальної юстиції — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) June 1, 2021

Розслідування злочинів проти журналістів

25 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про створення спеціальної платформи для розслідування справ проти журналістів.

Офіс генпрокурора створить робочі та міжвідомчі робочі групи, де обговорюватимуть перебіг досудових розслідувань злочинів проти журналістів.

Венедіктова заявила, що має намір змінити ситуацію щодо безкарності злочинів.