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Факти / Україна
Людмила Богданова |

В Україні планують створити підрозділи для розслідування дитячих злочинів

В Україні планують створити підрозділи для розслідування дитячих злочинів

В Україні можуть з’явитися слідчі підрозділи для розслідування злочинів за участю дітей. Про це 1 червня повідомив Гюндуз Мамедов – заступник генерального прокурора України Ірини Венедіктової.

Мамедов заявив, що слідчі враховуватимуть особливості роботи з дітьми у конфлікті з жертвами злочину та законом. Створення нового органу планують спільно з очільником Національної поліції України Ігорем Клименком.

Розслідування злочинів проти журналістів

25 травня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова повідомила про створення спеціальної платформи для розслідування справ проти журналістів.

Офіс генпрокурора створить робочі та міжвідомчі робочі групи, де обговорюватимуть перебіг досудових розслідувань злочинів проти журналістів.

Венедіктова заявила, що має намір змінити ситуацію щодо безкарності злочинів.

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