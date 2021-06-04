Німеччина та Франція є причетними до окупації Криму та мають понести за це відповідальність. Таку думку озвучив Олексій Данілов за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) 4 червня.

За словами секретаря РНБО, ці країни не надали Україні та Грузії План дій щодо членства у Північноатлантичному Альянсі, хоча для цього було все готово. Після відмови Росія напала на Грузію, а згодом і на Україну.

– Німеччина та Франція є політичними та економічними партнерами Російської Федерації, і нам це дуже-дуже неприємно… Чи має за це нести якусь відповідальність Німеччина та Франція? Я вважаю, що має. Тому що, окрім економічного зиску, є і політичні речі.

Також під час прес-конференції за результатами засідання Олексій Данілов відзвітував щодо виконання санкцій проти злодіїв у законі. Як повідомив секретар РНБО, з початку року в Україні перебувало 34 злодії у законі з санкційного списку, наразі їх всіх видворили.

Фото: РНБО