Прокурори підозрюють ще двох високопосадовців у незаконному відчуженні приміщення будівлі казенного підприємства спеціального приладобудування Арсенал.

Йдеться про колишнього виконувача обов’язків генерального директора Національного космічного агентства України, заступника голови Фонду державного майна України, а також керівника суб’єкта господарювання, на користь якого було відчужено ці приміщення.

Слідство встановило, що в 2011 році троє високопосадовців у змові з суб’єктом господарювання незаконно відчужили на користь товариства з обмеженою відповідальністю приміщення казенного підприємства, загальною площею 9,5 тис. кв. м, на вул. Московській у Києві.

Однак держмайно, яке передали в управління казенному підприємству, не підлягає приватизації.

Підозру за фактом незаконної приватизації державного майна раніше вже отримав керівник Арсеналу.

Відчуження землі українців у Криму

20 березня 2021 року набув чинності указ президента РФ Володимира Путіна, відповідно до якого близько 11,5 тис. земельних ділянок в анексованому Криму підлягають обов’язковому відчуженню.

У квітні 2020 року з боку окупаційної влади РФ лунали заяви про те, що близько 9,7 тис. із цих земельних ділянок в Криму належать українцям.

Детальніше про відчуження землі українців у Криму читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: КП СПБ Арсенал