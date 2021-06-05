Екс-заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив про своє звільнення

Генерал-майор ЗСУ, колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос повідомив про свій відхід зі Збройних сил України.

Він назвав своє звільнення початком нового етапу боротьби з реаліями того безладу, який існує в армії і державі.

– Звільнений з лав Збройних Сил України… Звільнений без рапорту. Служити державі хотів, але прислуговувати не буду і не вмію. Тому і звільнили. Кажуть “немає посад”. Хоча їх досить. Розумію… команда з Офісу Президента, – написав генерал-майор на сторінці в Фейсбуці.

Також Кривонос підбив підсумки своєї служби, зазначивши, що служба його була цікавою і нелегкою.

– Тридцять два з половиною роки. Багато це? Десятки місць служби, а ще більше місць проживання. Гуртожитки, чужі знімні квартири … Служба була цікавою і нелегкою, – написав він.

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Сергій Кривонос – один із співавторів законопроекту про тероборону. Документ лежить у Раді з грудня. Докладніше про документ читайте на сайті Факти ICTV.