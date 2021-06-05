У Карпатах стався землетрус – ДСНС

У Карпатах в селі Манява Богородчанського району зафіксували підземний поштовх магнітудою близько 2 балів за шкалою Ріхтера, жертв і постраждалих немає.

– 4 червня о 14 год. Вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону було зафіксовано підземний поштовх магнітудою близько 2 балів за шкалою Ріхтера в с. Манява Богородчанського району, без негативних наслідків. Звернень від громадян у ДСНС не надходило, – повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За словами спеціалістів, поштовхи до 2 балів зазвичай невідчутні для людей, їх виявляють і реєструють тільки сейсмографи.

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На сейсмічній станції Карпатського регіону сказали, що підземні поштовхи магнітудою близько 1,9 не мали негативних наслідків, оскільки не відчувалися на поверхні.