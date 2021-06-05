Одинадцятикласник із Харкова записав у TikTok відео, де заявив, що в одній зі шкіл міста трапиться те ж саме, що було у Казані. З хлопцем провели розмову ㅡ той пояснив, що просто хотів популярності у соціальних мережах.

Хлопець опублікував два відео на платформі TikTok 1 та 2 червня як анонімний користувач. Там він заявив, що 5 червня, у день свята останнього дзвоника, у двох харківських школах стануться події на кшталт травневого теракту в російському місті Казань.

Вже за добу співробітники СБУ встановили особу терориста. Ним виявився учень 11-го класу однієї зі шкіл, де нібито планувався теракт.

Як з’ясували співробітники СБУ, ці повідомлення хлопець публікував просто заради популярності у соціальних мережах та не планував насправді вчиняти теракт.

Зі школярем провели профілактичну розмову, після чого хлопець розкаявся та вибачився перед тими, кого міг налякати.

– Я не хотів нічого поганого, лише хайпу, але обрав дурну ідею для отримання популярності. У майбутньому такого ніколи не повториться, і я нікому не раджу робити хайп на брудних темах, ㅡ йдеться у відео з вибаченнями школяра, яке оприлюднили місцеві ЗМІ.

Як повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, погроза вчинення терористичного акту є кримінальним злочином та передбачає відповідальність за ст. 258 Кримінального кодексу України.

Хлопцеві загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. За вчинення цього злочину кримінальна відповідальність настає з чотирнадцятирічного віку.

Стрілянина у Казані

11 травня в РФ, місті Казань 19-річний Ільназ Галявієв влаштував стрілянину в школі.

Райсуд Казані задовольнив клопотання слідства і заарештував стрілка на два місяці.

Йому також оголошено звинувачення у вбивстві за ч. 2 ст. 105 КК РФ. За цією статтею підозрюваному загрожує довічне ув’язнення.