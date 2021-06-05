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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Знімали фільм у Криму: СБУ заборонила іноземцям в’їзд на територію України

кримськотатарський прапор

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло трьох громадян Росії та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, через зйомки фільму в окупованому Криму.

У травні 2021 року через перебування у Севастополі на зйомках воєнної драми Небо про російських військових у війні в Сирії та у так званому міжнародному музичному фестивалі Дорога на Ялту, п’ятьох іноземців внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

– Одним з важливих напрямків протидії гібридній агресії Російської Федерації проти України на території тимчасово окупованого Криму є реагування Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим на виявлені факти незаконного відвідування півострова російськими та іншими іноземними артистами для так званої культурної пропаганди, – заявили у міністерстві.

Відповідні рішення Міністерства культури та інформаційної політики України та Служби безпеки України стали реакцією зокрема і на звернення представництва.

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26 травня стало відомо про плани Кабміну запровадити санкції проти 11 російських акторів на три роки.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігоря Яременко, уряд постійно відстежує ситуацію з порушеннями в’їзду на тимчасово окуповану територію. Це один з багатьох елементів, які впливають на запровадження санкцій.

Джерело: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим

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