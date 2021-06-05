Міністерство культури та інформаційної політики України внесло трьох громадян Росії та двох громадян Польщі до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, через зйомки фільму в окупованому Криму.

У травні 2021 року через перебування у Севастополі на зйомках воєнної драми Небо про російських військових у війні в Сирії та у так званому міжнародному музичному фестивалі Дорога на Ялту, п’ятьох іноземців внесено до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

– Одним з важливих напрямків протидії гібридній агресії Російської Федерації проти України на території тимчасово окупованого Криму є реагування Представництвом Президента України в Автономній Республіці Крим на виявлені факти незаконного відвідування півострова російськими та іншими іноземними артистами для так званої культурної пропаганди, – заявили у міністерстві.

Відповідні рішення Міністерства культури та інформаційної політики України та Служби безпеки України стали реакцією зокрема і на звернення представництва.

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26 травня стало відомо про плани Кабміну запровадити санкції проти 11 російських акторів на три роки.

За словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігоря Яременко, уряд постійно відстежує ситуацію з порушеннями в’їзду на тимчасово окуповану територію. Це один з багатьох елементів, які впливають на запровадження санкцій.

Джерело: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим