8 червня синоптики прогнозують дощі з грозами у всіх регіонах України, окрім Закарпатської області.

Вітер буде північно-західним, його швидкість сягатиме 5-10 м/с вдень і вночі.

Жителям східних областей 8 червня слід готуватися до грозових дощів протягом доби. Удень температура повітря буде до +23°, уночі – до +14°.

Знадобляться парасольки й жителям центральних областей. Там буде до +25° вдень і до + 14° вночі.

Дощі з грозами прокотяться і на Півдні. Удень стовпчики термометрів піднімуться до +25°, вночі – до +15°.

На Півночі також прогнозують опади. Денна температура становитиме +24°, нічна – +15°.

На Заході лише в Закарпатській області не буде дощів із грозами. Там буде сонячно й +26° вдень та +13° уночі.

За прогнозом поливатиме грозовими дощами й столицю. Удень температура повітря в Києві становитиме +24°, вночі – +15°.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Протягом робочого тижня на українців чекає переважно дощова погода. Грози вщухатимуть лише іноді вночі. Температура повітря триматиметься на рівні від +20 до +26°.

Детальніше ознайомитись із прогнозом погоди в Україні на тиждень можна в матеріалі Фактів ICTV.