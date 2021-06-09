Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на опублікування запису розмови Андрія Єрмака та особистого юриста Дональда Трампа Руді Джуліані. На його думку, діалог, що відбувся, це частина складної дипломатичної гри.

Кулеба підкреслив, що у 2019 році Україну хотіли активно залучити до внутрішньої політики США. У таких умовах владі потрібно було зберігати підтримку двох партій США та гарні стосунки з адміністрацією. Як підкреслив міністр закордонних справ, Україні це вдалося.

– Попри шалені загрози, Україні вдалося з ним справитися і пройти цей період гідно. Розмова Андрія Єрмака була частиною цієї складної дипломатичної гри. Він все правильно зробив, нормально утримав розмову в межах конструктивної дипломатії, хоча на нього тиснув Джуліані з його неперевіреними даними і чіткою метою втягнути Україну у внутрішню політику США.

Розмова Єрмака та Джуліані

Нещодавно у ЗМІ поширився запис розмови Андрія Єрмака та Руді Джуліані – адвоката Дональда Трампа.

Діалог відбувся ще у 2019 році, тоді захисник Трампа тиснув на очільника Офісу президента і просив почати розслідування в Україні проти Джо Байдена – тоді ще кандидата в президенти.

Натомість Джуліані гарантував поліпшення дипломатичних відносин між країнами.

Джерело: Дмитро Кулеба

Фото: Дмитро Кулеба