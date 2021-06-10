Військовослужбовця однієї з військових частин, дислокованої в Київській області, позбавили волі на один рік через те, що в квітні 2019 року не з’явився вчасно на службу.

Із того часу чоловік понад півтора роки був незаконно відсутній на службі без належних на те підстав.

Рішення залишити солдата ЗСУ на рік за ґратами ухвалив Білоцерківський міськрайонний суд.

Чоловіка визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби).

Військовий в ООС підірвався на вибухівці

6 червня український військовослужбовець у зоні ООС підірвався на вибухівці.

Наразі стан українського захисника – середньої тяжкості. Йому надали необхідну медичну допомогу та доправили до лікарні.

Того дня найманці Російської Федерації обстріляли українські позиції з міномета 120-го калібру біля населеного пункту Піски.

Джерело: Спецпрокуратура у військовій та оборонній сфері центрального регіону