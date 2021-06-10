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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію

Дмитрий Кулеба

10 червня Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відтепер громадяни України можуть вільно подорожувати Угорщиною, маючи свідоцтво про Covid-щеплення. Це перша країна, з якою було досягнуто такої домовленості.

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Сертифікат вакцинації в Україні

Сертифікат вакцинації з’явиться в Україні уже в липні. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім даних про щеплення, там буде вказана інформація про наявність антитіл, результати ПЛР-тестів чи одужання від коронавірусу.

Фото: УНІАН

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