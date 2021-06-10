10 червня Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від коронавірусу. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відтепер громадяни України можуть вільно подорожувати Угорщиною, маючи свідоцтво про Covid-щеплення. Це перша країна, з якою було досягнуто такої домовленості.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021

Сертифікат вакцинації в Україні

Сертифікат вакцинації з’явиться в Україні уже в липні. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Окрім даних про щеплення, там буде вказана інформація про наявність антитіл, результати ПЛР-тестів чи одужання від коронавірусу.