У Донецькій області повідомили про підозру керівнику гірничодобувного підприємства. Приватне товариство незаконно видобувало на території області корисні копалини державного значення.

У компанії раніше був відповідний сертифікат на дозвіл такої діяльності, однак він уже втратив чинність. За період незаконного користування надрами протягом 2017-2018 років було видобуто 192 тис. тонн глини.

Збитки, нанесені державі, сягають 48,7 млн грн. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження – керівнику підприємства може загрожувати до шести років ув’язнення.

Крім того, раніше у цій справі повідомили про підозру колишньому заступнику очільника Державної служби геології та надр, який допустив незаконний видобуток корисних копалин.

Підозра у виготовленні фальсифікованого алкоголю

Напередодні правоохоронці вручили підозри хімікам НААН України. Слідство встановило, що співробітники державного підприємства зі структури НААН на робочому місці виготовляли фальсифікований алкоголь.

За майже півроку вони нажилися на 1,3 млн грн.