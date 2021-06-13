Шкарлет розповів про зарплатню для викладачів президентського університету

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет розповів про плани президента Володимира Зеленського щодо зарплатні для викладачів президентського університету.

Міністр повідомив про роботу над концепцією закладу.

Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча би для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча би стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні, – сказав Шкарлет в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода.

Мінсістр також додав, що президент називав суму в доларах, або євро.

Принаймні, такі розмови були, – додав він.

Студентів для навчання в президентському університеті на першому етапі відбиратимуть за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Але головним критерієм відбору будуть таланти.