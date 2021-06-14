15 червня в більшості областей України протягом дня домінуватиме комфортна температура повітря – +20-25°, на Сході – до +27°.

Дощі та грози охоплять майже всю територію країни. Відносно сухо буде на Заході. Хоча можливий дощ у Закарпатській та в Чернівецькій областях.

У Києві 15 червня очікується дощ, гроза. Температура повітря – +23-26°.

Загалом тиждень буде теплим, до помірної спеки. Дощі – періодичні.

– Уже цілу вічність ми говоримо про температуру повітря, але нарешті настав час говорити й про температуру води. Ця карта наразі – досить оптимістична. Для нетерплячих згодяться й 18-19°, а цілком можна пірнати там, де температура становитиме 20-22°, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Сніг у Карпатах 14 червня

Станом на 14 червня в Карпатах продовжує йти сніг. Температура повітря – у межах 0°.

У травні на горі Піп Іван випало до 20 см снігу. Стовпчики термометрів тоді опустились до -3°.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Наталка Діденко