У селищі Дворічна Харківської області внаслідок сильної зливи затопило 26 подвір’їв будинків. Великі потоки бруду стікали до жител людей із навколишніх полів. Рівень води подекуди сягав 30 см.

Аби врятувати від затоплення майно місцевих жителів, для ліквідації наслідків негоди прибули рятувальники.

Співробітники ДСНС мотопомпою відкачували воду з дренажної канави. Крім того, вони робили нові канали, щоб відвести потоки води від домоволодінь.

На місці події працювали також три мотопомпи та три одиниці техніки комунальної служби та місцевого сільськогосподарського підприємства. Повністю відкачати воду в селищі вдалось за кілька годин.

До 30 см води: у Харківській області затопило двори будинків брудом із полів / 4 фотографии

Зливи в області тривають уже не перший тиждень. Після грози 6 червня підтопило центр Харкова та близькі до нього райони міста. Вулиці перетворилися на водойми.