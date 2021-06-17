У Черкасах за добу розшукали чотирьох зниклих вихованців одного із закладів соціально-психологічної реабілітації для дітей.

14-річну Яну Пономаренко, 15-річну Вероніку Михайленко, 14-річну Аліну Бойко та 15-річного Олександра Іванова знайшли на вулицях міста 16 червня близько 20.00.

Із повідомленням про зникнення дітей до поліції звернулась вихователь-методист закладу.

До пошуків залучили майже весь особовий склад Черкаського районного управління поліції, Нацгвардію та спецпризначенців.

Правоохоронці перевірили вокзали, парки, занедбані приміщення, промоніторили соціальні мережі.

Крім того, фото з прикметами зниклих у Черкасах дітей розмістили в інтернеті.

У Нацполіції повідомляють, що наразі з дітьми все гаразд – вони не постраждали та не стали жертвами злочину.

Із чотирма неповнолітніми черкащанами провели профілактичну роботу.