Погода на вихідні в Україні (19 червня – 20 червень 2021)

Погода на вихідні в Україні передбачається з здебільшого сонячна, але подекуди очікуються дощі з грозами.

У суботу, 19 червня, на частині території України синоптики прогнозують спекотну погоду.

Температура повітря вдень коливатиметься від +23°С до +31°С. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +12°С до +18°С.

Найтепліше буде на Закарпатті, у Чернігівській та у західних областях. Там температура коливатиметься від +24°С до +31°С.

У неділю, 20 червня, також буде сонячно на більшості території України. Найтепліше буде у західних та східних регіонах від +24°С до +31°С.

А ось на півдні України очікуються дощі та грози.

Погода на літо

Синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала розповіла, що до середини червня температурні показники на території України будуть стриманими, а погода буде не спекотною навіть на півдні України.

Детальніше про прогноз погоди на літо в Україні читайте у матеріалі Фактів ICTV.