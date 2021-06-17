17 червня у Києві упродовж кількох годин надійшли повідомлення про мінування кількох станцій метро – Хрещатик, Золоті ворота, Палац спорту та Університет.

Оновлено 13.25. Станція метро Палац спорту відкрилася для пасажирів – вибухівки не знайдено. Тим часом перевірка триває на станції метро Університет.

Оновлено 12.50. Станції метро Золоті ворота та Хрещатик працюють у звичному режимі. Після проведення перевірок вибухівки не знайдено. Наразі фахівці перевіряють станцію метро Палац спорту.

Оновлено 12.21. Станцію метро Хрещатик відкрили для пасажирів після перевірки, проведеної у зв’язку з отриманням дзвінка про мінування. Слідом за Хрещатиком у Києві закрили станцію метро Золоті ворота. Наразі її також перевіряють на наявність вибухівки через повідомлення про мінування.

Станцію метро Хрещатик у Києві закрили на вхід та вихід, також через неї не можна здійснити пересадку. До метрополітену надійшов анонімний дзвінок про мінування.

Наразі на станції проходить перевірка на наявність вибухівки. Інформацію про відкриття метро Хрещатик адміністрація повідомить після завершення огляду.

Мінування вокзалів у Києві

17 червня у Києві обмежили роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів – туди також надійшов дзвінок про мінування.

Однак поїзди продовжили курсувати за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через переходи, прилеглі до центральної будівлі вокзалу.

У приміщеннях також проводять перевірку фахівці. Пасажирів закликають зберігати спокій та ставитися з розумінням до тимчасових незручностей.