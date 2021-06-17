18 червня в південних, центральних та східних областях України можливі грози, сильні зливи, шквал та град. Таку погоду зумовить циклон.

У західних та північних областях України негоду стримуватиме антициклон Zoe. Хоча через дію циклону на півдні можливі опади на південному заході та в частині Київської області.

Температура повітря 18 червня буде +24-29°, на півдні та сході подекуди – +20-24°.

У Києві в п’ятницю буде спекотно – до +28°. Невеликі дощі можуть пройти в кількох районах столиці.

Із понеділка, 21 червня, спека із країн Західної та Центральної Європи почне переміщатися в східному напрямку.

Тому наступного тижня синоптики прогнозують до +30° і вище.

Погода на Трійцю в Україні буде ще з помірною спекою та періодичними дощами на півдні, заході та в центрі.

Джерело: Наталка Діденко

Фото: Наталка Діденко