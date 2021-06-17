18 червня в південних, центральних та східних областях України можливі грози, сильні зливи, шквал та град. Таку погоду зумовить циклон.
У західних та північних областях України негоду стримуватиме антициклон Zoe. Хоча через дію циклону на півдні можливі опади на південному заході та в частині Київської області.
Температура повітря 18 червня буде +24-29°, на півдні та сході подекуди – +20-24°.
У Києві в п’ятницю буде спекотно – до +28°. Невеликі дощі можуть пройти в кількох районах столиці.
Із понеділка, 21 червня, спека із країн Західної та Центральної Європи почне переміщатися в східному напрямку.
Тому наступного тижня синоптики прогнозують до +30° і вище.
Погода на Трійцю в Україні буде ще з помірною спекою та періодичними дощами на півдні, заході та в центрі.
Джерело: Наталка Діденко
Фото: Наталка Діденко