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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Україна показала найкращі показники у світі зі зростання індексу миролюбства

карантин українці

У 2020 році індекс миролюбства в Україні зріс з 0,22 до 2,66 або ж на 7,6%. Таким чином Україні стала світовим лідером зі зростання індексу миролюбства, показавши найкращі показники серед 163 країн. Про це свідчать результати дослідження науковців Лондонського інституту економіки та миру.

Наразі у світовому рейтингу Україна посіла 142 сходинку, поступаючись Мексиці, Ізраїлю та Ірану.

Експерти зазначили, що попри зростання рівня миролюбства, в Україні все одно залишається занепокоєння щодо можливості виникнення конфлікту.

Також автори рейтингу згадали про посилення присутності військ Російської Федерації біля кордонів України навесні.

– Попри виведення військ з прикордонного регіону, в доступному для огляду майбутньому напруженість, ймовірно, буде залишатися високою.

Укладачі рейтингу оцінювали індекс за 23 індикаторами – наявність військових конфліктів, кількість жертв, стосунки з сусідніми державами, наявність зброї, можливість терористичних актів тощо.

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Найгірші показники протягом 2020 року виявилися у Буркіна-Фасо (країна у Західній Африці) та у Білорусі. За рік Білорусь втратила у рейтингу 19 позицій. За словами експертів, це стало наслідком масових протестів проти влади.

У регіоні найменш миролюбною виявилася Росія – їй дісталося 154 місце зі 163.

Найбільш миролюбною країною ще з 2008 року залишається Ісландія, а найменш миролюбною – Афганістан.

Індекс миролюбства – це індекс, розроблений соціологами та економістами, що характеризує рівень безпеки проживання у країнах.

Джерело: Global Peace Index

Фото: УНІАН

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