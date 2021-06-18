17 червня під час футбольну мачту Україна-Північна Македонія українські вболівальники виконали популярну футбольну кричалку про президента Росії Путін х*ло. У Росії вимагають покарати їх та більше не пускати на матчі.

У другому турі Євро-2020 збірна України зустрілася зі збірною Північної Македонії у Румунії. Матч закінчився перемогою синьо-жовтих. Українські вболівальники активно підтримували гравців і виконали футбольний хіт про Путіна.

У Росії заявили, що така поведінка є образливою для президента Володимира Путіна. Низка російських медіа опублікувала новини з заголовками на кшталт Українські вболівальники ображали Путіна.

Член комітету Держдуми з питань спорту Дмитро Свищев закликав керівництво УЄФА відреагувати на інцидент, покарати вболівальників та стягнути штраф з Української Асоціації з футболу.

За його словами, кричалка Путін х*ло створена спеціально для провокації та нічого спільного з футболом не має.

Матч Україна – Північна Македонія

Матч Україна – Північна Македонія закінчився з рахунком 2:1 на користь синьо-жовтих. Авторами голів у ворота противників стали Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.

Завдяки перемозі Україні вдалося набрати три очки у турнірній таблиці. Детальний огляд матчу Україна – Північна Македонія дивіться на Фактах ICTV.

Фото: УАФ