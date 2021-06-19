Хмельницька АЕС повідомила про аварійну зупинку блоку

На Хмельницькій АЕС відбулася аварійна зупинка другого блоку. Перший перебуває на капітальному ремонті.

Аварійна зупинка не означає аварію, а те, що коректно спрацьовують автоматика та системи безпеки АЕС, пояснили на ХАЕС.

Також там заявили, що 18 червня 2021 енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт. Через відключення двох турбоживильних насосів, енергоблок відключили від енергомережі.

– За міжнародною шкалою INES подію попередньо класифіковано нижче шкали/рівень 0 (не суттєво для безпеки), – підкреслили в прес-службі станції.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, перебуває на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Згідно з даними центру, реакторна установка переведена в режим гарячого зупинення.

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Енергоатом під’єднав другий енергоблок Хмельницької атомної електростанції. Завдяки цьому Україна зможе відмовитися від постачання електроенергії з Росії.

Джерело: ХАЕС