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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Хмельницька АЕС повідомила про аварійну зупинку блоку

Хмельницька АЕС повідомила про аварійну зупинку блоку

На Хмельницькій АЕС відбулася аварійна зупинка другого блоку. Перший перебуває на капітальному ремонті.

Аварійна зупинка не означає аварію, а те, що коректно спрацьовують автоматика та системи безпеки АЕС, пояснили на ХАЕС.

Також там заявили, що 18 червня 2021 енергоблок №2 працював стабільно на потужності 1005 МВт. Через відключення двох турбоживильних насосів, енергоблок відключили від енергомережі.

– За міжнародною шкалою INES подію попередньо класифіковано нижче шкали/рівень 0 (не суттєво для безпеки), – підкреслили в прес-службі станції.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, перебуває на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Згідно з даними центру, реакторна установка переведена в режим гарячого зупинення.

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Джерело: ХАЕС

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