20 червня у світі відзначають Міжнародний день біженців. Ця дата була встановлена Організацією Об’єднаних Націй на честь усіх біженців.

У цей день заведено влаштовувати заходи для вшанування честі людей, які з певних причин змушені покинути свої рідні країни, пропагувати прийняття у суспільстві та допомогу.

Факти ICTV з’ясували, звідки приїжджають біженці до України, скільки їх є, та з якими проблемами вони тут стикаються.

Перш за все варто окреслити, хто такі біженці. Це люди, які через свою расу, віросповідання, громадянство, політичні погляди чи приналежність до певного угрупування змушені покинути свою країну. Інакше на батьківщині їм може загрожувати небезпека, переслідування та навіть смерть.

Хто шукає прихистку в Україні

Станом на 1 січня 2021 року в Україні проживає 2 225 біженців, які потребують додаткового захисту. 17% з них – це діти, а 24% – представниці жіночої статі. Про це свідчать дані Управління Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй у справах біженців в Україні.

Загалом до нас приїжджають люди з понад 60 країн – найбільше з Афганістану, Сирії, колишніх країн СНД, Росії, Сомалі, Іраку, Ірану та інших.

Серед біженців в Україні є непропорційно велика кількість самотніх чоловіків непрацездатного віку. Після початку збройного конфлікту на Сході України кількість біженців помітно зменшилася, адже багато з них незаконно в’їжджали через східний кордон.

У 2019 році кількість нових заявників зросла, але все одно залишилася низькою.

За даними БФ Право на захист, за останній час в Україні значно збільшилася частка біженців з Білорусі, адже раніше це були лише поодинокі випадки. Станом на січень 2021 року, в Україні перебували 26 біженців з Білорусі.

Проблеми, з якими стикаються біженці

Нова країна, незнання мови, відсутність зв’язків та осуд суспільства – це лише вершина айсбергу, з яким зіштовхуються шукачі прихистку.

Офіційне працевлаштування є недоступним для біженців. Через незнання мови, дискримінацію та відсутність документів вони змушені працювати на низькооплачуваних роботах.

Деякі з них потребують особливих умов – це особи з інвалідністю, самотні матері, діти, які змушені були розлучитися з рідними.

– Мені призначили складну операцію для очей. Лікарі сказали, що затримка з операцією призведе до втрати зору. Все було готове завдяки УВКБ ООН та партнерам. УВКБ ООН були готові оплатити витрати на операцію, і я навіть вже був у лікарні. Але раптом у лікарні повідомили, що у мене немає відповідних міграційних документів. Вони просто скасували операцію, – ділиться шукач захисту з Чаду.

Та все ж існують і позитивні приклади інтеграції біженців в Україні. Завдяки організаціям з захисту прав такі особи отримують відповідний статус, проходять курси української мови, знаходять житло та навіть створюють власний бізнес.

Так, у 2017 році УВКБ ООН розпочало програму грантів для самозабезпечення біженців. У межах ініціативи іноземці отримують фінансову підтримку та реалізовують власні підприємницькі ідеї. Серед іншого, було засновано невелике фермерське господарство, швейну майстерню, бізнеси у сфері фаст-фуду та надання послуг.