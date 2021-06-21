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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Всесвітній день біженців: ООН подала звіт про 700 тис шукачів притулку в Україні

біженці

20 червня відзначають Всесвітній день біженців. Напередодні Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) опублікувало щорічний звіт про глобальні тренди вимушеного переміщення в світі.

За даними організації, попри обмеження пересування внаслідок пандемії, кількість людей, переміщених через конфлікти, переслідування та порушення прав людини, зросла до 82,4 млн у 2020 році, й діти та підлітки до 18 років становлять 42% з них.

Більше двох третин усіх людей, які втекли за кордон, прибули лише з п’яти країн: Сирії (6,7 млн), Венесуели (4,0 млн), Афганістану (2,6 млн), Південного Судану (2,2 млн) та М’янми (1,1 млн).

В Україні, за даними звіту ООН, нараховується 700 тис внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та близько 5 тис біженців і шукачів притулку.

За даними уряду України, від початку конфлікту на сході країни та окупації Криму, в Україні нарахували близько 1,5 млн ВПО.

Щодо статистики ООН висловився державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він зазначив, що США є і буде надалі надійним партнером для всіх сторін, що намагаються покласти край конфліктам.

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Факти ICTV з’ясували, звідки приїжджають біженці до України, скільки їх є, та з якими проблемами вони тут стикаються.

Джерело: Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

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