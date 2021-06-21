В результаті проливних дощів у Чернівецькій області підтоплені села Вікно, Погорілівка, Веренчанка, Брідок, Хрещатик, Ржавинці, Репуженці, Чорний потік, Бабин, Добринівці, Горошівці, Баламутівка, Юрківці, Боянчук, Товтри, Кисельов, Кострижівка Чернівецького району.

Водою накрило десятки домогосподарств.

Розмиття під’їзних шляхів до населених пунктів сьогодні, 21 червня, рятувальники заперечили. Жертв та постраждалих внаслідок сильних злив немає.

Але негода частково пошкодила 30 км доріг місцевого значення та покриття 9 мостів у 29 населених пунктах.

В селі Вікно колишнього Заставнівського району вода залила двір, потопивши домашню птицю, розмила дороги та розвалила будинок.

– В результаті дощів розлився потік в центрі села і наробив біди. Води людям було по вікна. Повністю замулило дороги, потопило курей, гусей, качок, городи, колодязі – все. Завдала гілок і різного сміття під будинок. Навіть шматки нової дороги знесло на вулиці. Завалився будинок. На щастя, людей там не було. Ще й електроенергії немає, – пише видання Молодий буковинець.

Разом з тим, в селі Верхні Шерівці колишнього Заставнівського району в результаті проливних дощів стався зсув верхніх шарів ґрунту, в результаті чого обвалилося гаражне приміщення.

Також вдень 20 червня у Чернівецькому районі відбулося підтоплення 80 житлових будинків у 8 населених пунктах, 150 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.

Як рятували Буковину від негоди

Головне управління ДСНС України в Чернівецькій області направило з Вижниччини до підтоплених господарств району спеціальний автомобіль-амфібію.

В ОДА зазначили, що всюдихід, який може пересуватися водою, допоможе рятувати людей з підтоплених місць.

Роботи із ліквідації наслідків негоди, зокрема, із відкачування води тривають. Також підраховують кількість постраждалих домогосподарств.

Станом на 7 ранку 21 червня рівень води поступово знижується, залишаються підтопленими підвальні приміщення у 29 житлових будинках та 87 присадибних ділянок у 15 населених пунктах.

Наразі частково залишається без електропостачання село Вікно.

Тим часом окуповану Ялту продовжує затоплювати, вулиці міста перетворюються на справжні річки. Тож у міста оголосили режим надзвичайної ситуації через потужну повінь.

Фото: Чернівецька ОДА, Молодий буковинець