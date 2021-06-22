Погода в Україні 23 червня буде спекотною. Але дощі і грози очікуються у деяких західних і південних областях.

У західних регіонах України стовпчики термометрів показуватимуть +31-34° вдень та до +18-20° вночі. Опади прогнозують у Львівській, Івано-Франківській і Закарпатській областях.

Водночас у південних регіонах температура вдень становитиме від +27° до +30°, а вночі – до +21°. Дощі з грозами очікуються в Одеській, Миколаївській і Херсонській областях.

У східних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть до +35° вдень, а мінімальна температура вночі опуститься до +21°. Небо вдень буде ясним, без опадів.

У центральних та північних областях України, згідно з прогнозами синоптиків, температура вдень становитиме до +35°, а вночі опуститься до +19-21°.

У Києві 23 червня синоптики прогнозують спекотну і сонячну погоду без опадів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +35°, вночі +19-21°.

На відміну від спекотного червня, погода в Україні в липні буде дощовою. Середня температура повітря становитиме +27-29°.

Крім того, у другій літній місяць може випасти 45-50 мм дощу, що не характерно для цього періоду.