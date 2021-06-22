23 червня протягом дня в більшості областей країни очікується температура повітря +30-35°.

Спека перемістилася до України із Західної Європи.

На Півдні та Заході України можливі локальні дощі з грозами.

– Однак загалом в Україні опадів не очікується, тому що гаряче повітря добре підсушить атмосферну вологу, – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За її словами, за такої синоптичної ситуації в Україні можливі пилові бурі.

– Якщо раніше вони мали найбільше шансів на Півдні та Сході України, то тепер підбираються вже й північніше. Наприклад, 16 квітня 2020 року пилова буря спостерігалась навіть у Києві, – нагадує синоптик.

У столиці 23-го червня очікується суха спекотна погода з температурою повітря +32-34°.

Спека триватиме до кінця тижня. Уже в неділю, 27 травня, стовпчики термометрів опустяться до +27-29°.

Джерело: Наталка Діденко