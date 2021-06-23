23 червня 2001 року на запрошення тодішнього Президента Леоніда Кучми в Україну прилетів Іван Павло ІІ.

Цього візиту надзвичайно чекали в Україні і боялися у Москві. Адже Папу Римського, поляка Кароля Войтилу, який зробив величезний внесок у крах комунізму, там недолюблювали.

– Значущість даної події вийшла далеко за межі України і має справді планетарний вимір. Єдиною основою, що може об’єднати країни й народи, є мораль і духовність, – казав екс-президент Леонід Кучма.

Підготовка до п’ятиденного державного візиту понтифіка тривала в Україні кілька місяців. Найбільшим викликом була організація зустрічей Папи з сотнями тисяч прочан.

Не менш важливо було надати захист понтифіку. Бо за двадцять років до того турецький націоналіст Мехмет Алі Агджа стріляв у нього просто на площі Святого Петра.

Тоді навіть висували версії, що за терористом стояв радянський КДБ. Але довести вдалося лише зв’язок з болгарськими спецслужбами.

Після того випадку пересувався Іван Павло II під час поїздок лише у броньованому папамобілі.

В Україну ж понтифік приїхав, щоб побачитись з паломниками та попросити заступництва для майбутнього нашої держави. До того ж, подейкували, що він мав українське коріння за материнською лінією.

Папа Римський відвідав Київ та Львів. Він зустрівся з мільйонами українських прочан та виголосив проповіді українською. Також понтифік згадав про голодомор, сталінські репресії та Бабин Яр.

– Я не прибув сюди з намірами прозелітизму, а для того, щоб свідчити Христа разом з усіма християнами, – казав Папа Римський під час візиту в Україну.

На переконання учасників тих подій, понтифік залишав Україну надзвичайно задоволеним. Йому було за що дякувати. Насамперед за підтримку європейського вибору України.

Після Леоніда Кучми жодному з українських лідерів не вдалося домовитися про новий візит Папи Римського до нашої країни.

20 років тому ця унікальна історична подія стала одним з найпотужніших сигналів світові – Україна відбулася і повністю відійшла від радянсько-російських парадигм. На нас вже не дивилися, як на сателіта Москви.