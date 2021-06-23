Причиною піщаної бурі в Києві стало видування у південних районах Росії значної кількості ґрунту та переміщення повітряних мас на територію України.

Про це повідомили фахівці Укргідрометцентру. Також на погіршення метеорологічної видимості вплинуло і посилення швидкості вітру до 20 м/с у Києві.

Це спричинило видування з дорожнього покриття і вулиць дрібнодисперсного пилу, а також підвищення вологості повітря, яке сприяє погіршенню горизонтальної видимості.

Але у ДСНС заспокоїли, що піщані бурі не становлять загрози життю і здоров’ю громадян. Згідно з прогнозами синоптиків, ситуація в столиці покращиться до середини ночі. Хоча залишкові явища переміщення пилових частинок будуть спостерігатися ще деякий час.

22 червня Київ накрила піщана буря. Через це лівий берег столиці настільки сильно заволокло пиловою завісою і смогом, що з вікон висотних поверхів не було видно навіть правого берега.