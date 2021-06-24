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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Спека до +35 і дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

Спека до +35 і дощі з грозами: прогноз погоди на вихідні в Україні (КАРТА)

У вихідні, 26 і 27 червня, погода в Україні буде спекотною, але в деяких регіонах очікуються дощі з грозами.

Зокрема, у суботу, 26 червня, опади і грозу синоптики прогнозують у західних, центральних і південних областях. Загалом стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +26°С  до +35°С . Вночі температура повітря коливатиметься в межах +16°С-21°С.

Особливо спекотно 26 червня буде у східних і південних областях. Згідно з прогнозами синоптиків, стовпчики термометрів тут показуватимуть від +33°С  до +35°С.

Погода на вихідні в Україні (26 червня 2021-27 червня 2021)

Не відступатиме літня спека і в неділю, 27 червня. Проте насолодитися сонячною погодою завадять дощі з грозами, які очікуються на всій території країни.

Водночас стовпчики термометрів вдень показуватимуть від +25°С  до +33°С. Вночі мінімальна температура опуститься до +18-20°С. Найтепліше буде у східних і південних областях, де очікується від +30°С до +33°С.

Погода на вихідні в Україні (26 червня 2021-27 червня 2021)

Загалом погода в Україні влітку буде спекотною. Тому температура повітря у липні-серпні може досягати +40°С.

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